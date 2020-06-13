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Минтруда: на горячую линию по вопросам незаконных увольнений уже поступило 38 сообщений
Источник материала: Tut.by
На горячую линию по вопросам незаконных увольнений работников, которая
Все сообщения касаются разных вопросов, но, уверяет чиновник, все они будут проанализированы и будут приняты соответствующие меры.
Напомним, на днях Александр Лукашенко
— В последнее время поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно: в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать «массово», но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи, — рассказывал Лукашенко.
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Напомним, на днях Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы.
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