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Минтруда: на горячую линию по вопросам незаконных увольнений уже поступило 38 сообщений

13.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На горячую линию по вопросам незаконных увольнений работников, которая недавно появилась в Беларуси, уже поступило 38 сообщений. Об этом заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов сообщил ОНТ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все сообщения касаются разных вопросов, но, уверяет чиновник, все они будут проанализированы и будут приняты соответствующие меры.

Напомним, на днях Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы.

— В последнее время поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно: в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать «массово», но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи, — рассказывал Лукашенко.

По подсчетам Исследовательского центра ИПМ, за последние семь лет «чемпионом» по скорости «выбрасывания людей на улицу» были государственные коммерческие предприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, на днях Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы.
 
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