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«Собака не выдерживает, просится на ручки». Как минчанка увлеклась ходьбой ради здоровья

13.06.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Натальи Крынской ни один день за последний год не обходится без прогулки: и в дождь, и в жару она наматывает километры. С начала марта ее фитнес-часы зафиксировали расстояние в 1105 км. Как шутит сама женщина, она уже добралась до Москвы и повернула обратно. HEALTH.TUT.BY рассказывает, как ходьба помогает маме четверых детей менять тело и настроение.


Фото: из личного архива

«Была уверена, что пройду 10 км и в квартире»

Наталье 48 лет. Ее старшим детям (двойняшкам) уже по 21 году, младшим — 7 и 9 лет. Больше 20 лет Наталья проработала в системе МВД, а сейчас занимается продажей недвижимости. По работе часто встречается с клиентами. Правда, теперь вместо машины обычно приходит на объекты пешком.

Пристрастилась к прогулкам Наталья чуть больше года назад: сразу нахаживала в парке Победы, рядом с которым живет, по 3−5 км. Попробовала заниматься с палками для скандинавской ходьбы, но первые быстро пришли в негодность — из-за внушительных расстояний наконечники стерлись. А зимой с ними было неудобно из-за скольжения. Наталья перешла на обычную ходьбу.

— И уже год хожу каждый день, даже если снег, град или дождь. В какой-то степени на это меня мотивировал свекор еще 20 лет назад: он ходил по 10 км в сутки и говорил, что это заряжает энергией. Но я по молодости не могла понять, как можно столько выхаживать, — рассказывает Наталья.

Сейчас женщина спокойно проходит по 10 км в сутки, а по выходным и 15−16 км. Чаще всего на ноги надевает 2-килограммовые утяжелители, чтобы больше задействовать мышцы. Если нет времени гулять по парку — находит время посреди обыденных дел.

— Когда дети были на самоизоляции, без школы, они играли на детской площадке, и я вокруг нее наматывала километры. Я по темпераменту не отношусь к тем людям, которые будут сидеть на лавочке и ничего не делать.

Самоизоляция повлияла и на то, что Наталья стала практиковать хождение по квартире и с легкостью уложила свой дневной километраж в маршрут кухня — спальня.

— Муж говорил, что это невозможно. Но я была уверена, что пройду 10 км и в квартире! Пока дети делают уроки, я обуваю кроссовки и хожу из спальни в кухню. А еще засекаю, сколько километров «набегает», пока убираю, мою полы — тоже приличная физическая активность.

У Натальи есть собака породы бишон фризе. Но домашнего питомца на целенаправленные прогулки Наталья обычно не берет: собака не выдерживает быстрого темпа — и просится на ручки. Минчанка с юмором рассказывает, что после рассказов о «чудодейственных пеших прогулках» у нее появились «последователи» в разных районах.

— Иногда мы собираемся с девочками и ходим большой азартной компанией, обсуждая жизнь, детей, наши планы… Такой мини-клуб «пеших амазонок».

«Я всю жизнь боролась с весом»

Длительная ходьба, уверена Наталья, заметно меняет фигуру. Даже когда перестала ходить в тренажерный зал, не сдала позиций благодаря ходьбе: она помогает оставаться в подтянутой форме. Кроме того, такой вид активности формирует выносливость. Что касается веса, то сейчас Наталья на нем не зациклена. Раньше было по-другому.

— Я всю жизнь боролась с лишним весом. Во время первой беременности, например, весила 105 кг, у меня был огромный живот. В последующих беременностях я набирала меньше, но для себя со временем научилась определять, как восстанавливаться. И мой секрет: надо двигаться. Некоторые мамы идут с колясками в свободном режиме, а я всегда гуляла в бодром ритме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Крынская Наталья #недвижимость (@natasha_krynskaya) 10 Июн 2020 в 12:28 PDT

Наталья перепробовала разные диеты. Даже голодала четыре дня подряд. Какое-то время ограничивала себя в сладком и мучном, но потом перешла на интуитивное питание. Сейчас ужинает не позже 17.00. Поздним вечером может перекусить фруктом.

Помогают быть в форме и домашние тренировки: чтобы научить себя регулярно заниматься дома, поучаствовала в онлайн-марафоне.

— Чтобы выработать привычку, мне нужен 21 день, а потом уже появляется спортивный азарт. Но все же тренировки — это одно, а ходьба — гораздо больше! Она хорошо влияет на настроение и проветривание мозгов, — уверяет Наталья. И дает совет: — Как бы ни складывалась жизнь и сколько бы вам ни было лет, надо всегда заниматься спортом. Речь не о фитнесе и тренажерке, на которые нужно тратить деньги (да и их безопасность сегодня сомнительная). Просто выйдите на улицу и шагайте: на работу, на учебу, гуляйте с детьми. Ваш фитнес прямо под ногами, главное, не лениться. И будете счастливы и здоровы!

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У Натальи Крынской ни один день за последний год не обходится без ходьбы: и в плохую погоду, и в дождь она нагуливает километры. С начала марта ее фитнес-часы...
 
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