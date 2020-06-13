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«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

13.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Бывшим может быть супруг или супруга, но отнюдь не ребенок и никак не родитель. И если кто-то все же надеется, что в то самое «завтра» будет возможность все исправить – не стоит. «Завтра» может и не наступить, как это было у Жени – дочери Лидии. Девочка погибла 5 лет назад. Ее отец упорно не хотел вспоминать о существовании девочки, не говоря о какой-либо помощи.

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

Лидия Баринова:
Я уговаривала его просто видеться с ребенком, я готова была сама доплачивать, чтобы он встречался. Она росла, страдала от этого. Он не поздравлял с днем рождения ребенка. Мог сидеть на сайте – тогда еще «Одноклассники» были – и Женя говорила: «Мама, представляешь, он на сайте, я ему написала «привет», а он мне даже не написал «с днем рождения». Ее с нами больше нет. И у отца больше нет завтра. Человек объявился на похороны, но он не объявился через год, когда надо было ставить памятник. И вот прошло уже 5,5 лет – нет ни слуху, ни духу. То же самое касается бабушки и дедушки, у которых погибла единственная внучка — они не приехали на похороны.

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

Лидия Баринова:
Постоянно задаюсь вопросом: как же вот эти отцы, как они, вообще, смотрят в глаза друзьям, как они смотрят в глаза другим своим детям, рожденным уже в следующем браке? Как они себя ощущают, если их ребенок нуждается в чем-то?

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

Материнский или отцовский долг не только платежом красен. Важно не просто однажды стать родителем, важно навсегда им остаться.

Люди в материале: Лидия Баринова, Кристина Федорович

 
 
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Бывшим может быть супруг или супруга, но отнюдь не ребенок и никак не родитель. И если кто-то все же надеется, что в то самое «завтра» будет возможность все исправить...
 
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