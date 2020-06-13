|
«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла
Источник материала: СТВ
Бывшим может быть супруг или супруга, но отнюдь не ребенок и никак не родитель. И если кто-то все же надеется, что в то самое «завтра» будет возможность все исправить – не стоит. «Завтра» может и не наступить, как это было у Жени – дочери Лидии. Девочка погибла 5 лет назад. Ее отец упорно не хотел вспоминать о существовании девочки, не говоря о какой-либо помощи.
Лидия Баринова:
Материнский или отцовский долг не только платежом красен. Важно не просто однажды стать родителем, важно навсегда им остаться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшим может быть супруг или супруга, но отнюдь не ребенок и никак не родитель. И если кто-то все же надеется, что в то самое «завтра» будет возможность все исправить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)