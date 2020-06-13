Во французском Тулоне потушили пожар на атомной подводной лодке

Источник материала: ОНТ

Пожар, вспыхнувший на борту французской атомной подводной лодки на военно-морской базе в Тулоне, удалось ликвидировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Франции Флоранса Парли.

«Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки был потушен после более чем 14 часов борьбы, в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие. Спасибо им», – написал глава Минобороны Франции в своем Twitter.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал, а угрозы радиационного заражения нет. Подводная лодка в момент возгорания не несла вооружений.

Напомним, 12 июня о возгорании на борту атомной подводной лодки сообщила Морская префектура Средиземноморья. Горела АПЛ Perle, относящаяся к классу «Рюби» (Rubis). Известно, что введенная в эксплуатацию в 1993 году АПЛ с января 2020 года находилась на техобслуживании на военно-морской базе в Тулоне.

Фото: Préfecture maritime de la Méditerranée

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