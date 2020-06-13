Арина Соболенко: Я хотела принести золото ОИ-2020 своей стране













Беседу с теннисисткой опубликовал журнал "СпортTime".





- Арина, в последнее время все разговоры вокруг отмены Олимпийских игр. Для тебя это трагедия?





- Для меня трагедия — это скомканный сезон. В марте должен был состояться турнир в Индиан Уэллсе, в апреле в Майами, потом серия турниров на грунте и на траве, летом мы пропускаем два турнира "Большого шлема": впервые с 1945 года Уимблдон отменили вообще, "Ролан Гаррос" перенесли на сентябрь. Следом "полетели" и Олимпийские игры. Я, конечно, очень ждала свою первую Олимпиаду. Но перенесли и перенесли... Значит, будем играть в следующем году.





- Считается, что Олимпийские игры для теннисиста — это второстепенные соревнования, а главные — турниры "Большого шлема".





- Возможно, для тех, у кого чувство патриотизма не развито, Игры становятся второстепенными соревнованиями. А для меня они были очень важны. Я хотела стать олимпийской чемпионкой, принести золото своей стране!



