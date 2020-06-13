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Экологическая тропа появится в Октябрьском районе Минска
Источник материала: СТВ
Экологические тропы – новый тренд в дизайне минских парков. В программе
Экологические тропы оборудованы образовательными стендами, которые дают информацию посетителям, какие растения, животные и птицы обитают на данной территории. Чтобы люди не просто отдыхали на это территории, что, конечно, немаловажно, но и получали экологические познания.
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Экологические тропы – новый тренд в дизайне минских парков. В программе «Большой город» рассказываем, где еще появятся такие уголки нетронутой природы?
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