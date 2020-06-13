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Экологическая тропа появится в Октябрьском районе Минска

13.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Экологические тропы – новый тренд в дизайне минских парков. В программе «Большой город» рассказываем, где еще появятся такие уголки нетронутой природы?

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В настоящее время у нас в Минске 11 экологических троп. Эта сеть постоянно развивается. В том году откроется третья очередь экологической тропы, которая есть в районе Минского зоопарка. Это будет продолжение имеющейся экологической тропы. Предусмотрены работы по экологической тропе, которая будет располагаться в Октябрьском районе.

Экологические тропы оборудованы образовательными стендами, которые дают информацию посетителям, какие растения, животные и птицы обитают на данной территории. Чтобы люди не просто отдыхали на это территории, что, конечно, немаловажно, но и получали экологические познания.

Люди в материале: Степан Дубницкий, Екатерина Забенько

 
Теги: Минск
 
 
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Экологические тропы – новый тренд в дизайне минских парков. В программе «Большой город» рассказываем, где еще появятся такие уголки нетронутой природы?
 
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