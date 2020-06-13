|
«Здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остаётся очень важным». Присяга в Беларуси впервые прошла без родных новобранцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В белорусской армии – торжественный день. Новобранцы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клятву на верность Родине произнесли более 3 400 молодых людей.
Торжественные церемонии прошли в воинских соединениях по всей стране. Традиционно самая многочисленная – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах.
Впрочем, родители могли следить за церемониями онлайн. Кстати, традиционных для этого дня увольнительных у новобранцев не будет, но они, как рассказали в Минобороны, остаются «несгораемыми».
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
Ребята в объединенном учебном центре не новички – позади несколько месяцев подготовки, а впереди трудное, но интересное время. Каждый из новобранцев овладеет воинской специальностью.
Владислав Романовский, рядовой Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Алексей Тихонович, рядовой Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остаётся очень важным». Присяга в Беларуси впервые прошла без родных новобранцев
Новости Беларуси. В белорусской армии – торжественный день. Новобранцы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клятву на верность Родине...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)