Гамбургер и картошка могут быть полезными. Диетолог поделилась секретами приготовления безопасного фастфуда

Источник материала: ОНТ

Питаться привычным фастфудом можно с минимальными последствиями для здоровья. Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, как приготовить безопасный фастфуд дома или переделать уже готовый, пишет «РИА-Новости».

Готовый фастфуд тоже можно переделать в полезный.

Фото: naked-science.ru

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