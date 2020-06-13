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Гамбургер и картошка могут быть полезными. Диетолог поделилась секретами приготовления безопасного фастфуда

13.06.2020 17:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гамбургер и картошка могут быть полезными. Диетолог поделилась секретами приготовления безопасного фастфуда

Питаться привычным фастфудом можно с минимальными последствиями для здоровья. Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, как приготовить безопасный фастфуд дома или переделать уже готовый, пишет «РИА-Новости».

Готовый фастфуд тоже можно переделать в полезный.

Фото: naked-science.ru

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Питаться привычным фастфудом можно с минимальными последствиями для здоровья. Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, как приготовить...
 
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