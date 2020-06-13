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Гамбургер и картошка могут быть полезными. Диетолог поделилась секретами приготовления безопасного фастфуда
Источник материала: ОНТ
Питаться привычным фастфудом можно с минимальными последствиями для здоровья. Диетолог Елена Соломатина в интервью
Готовый фастфуд тоже можно переделать в полезный.
Фото: naked-science.ru
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Гамбургер и картошка могут быть полезными. Диетолог поделилась секретами приготовления безопасного фастфуда
Питаться привычным фастфудом можно с минимальными последствиями для здоровья. Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, как приготовить...
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