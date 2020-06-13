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Является ли инцидент с Белгазпромбанком попыткой выбить у России скидку на газ?
Источник материала: Партизан
Скандальное задержание топ-менеджеров Белгазпромбанка произошло не только на фоне президентских выборов, но и на очередного витка сырьевого конфликта между Минском и Москвой. В России гадают: а может инцидент с "Белгазпромбанком" это не политика, попытка выбить скидку на газ?
Напомним, то некторое время назад Беларусь потребовала пересмотра «некорректных и несправедливых» цен на российский природный газ. В свою очередь, в «Газпроме» предупредили: готовы обсуждать вопрос только после погашения им долга за газ в размере $165,57 млн. Случайно ли совпадение: можно ли рассматривать инцидент с белорусской «дочкой» Газпромбанка как некий замаскированный тактический прием, как изощренную попытку выбить из оппонента столь необходимую Минску скидку на газ?
Мнения экспертов выяснял
Учрежденный в 1990 году Белгазпромбанк считается системно значимым в Беларуси, по размеру активов (4,9 млрд белорусских рублей, или около $2 млрд) на начало 2020 года он располагался на третьем месте в республике. Банк ориентирован в основном на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых клиентов - юрлиц и индивидуальных предпринимателей – превышает 41 тысячу. Основные доли в уставном фонде принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку — по 49,818%. То есть, доля государства (Госкомимущества Беларуси) в уставном фонде составляет ничтожные 0,097%.
«Газпром» и Газпромбанк расценили действия белорусских правоохранителей как грубое нарушение законодательства страны и Евразийского экономического союза. В мае председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, возглавлявший банк в 2000-2020 годах, вышел из состава правления и уволился по собственном желанию. Тогда же он объявил о намерении баллотироваться на пост президента страны.
Многие в республике и, возможно, в ее руководстве, видят в Бабарико «агента Кремля» и ставленника «Газпрома», говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, в Беларуси сложился образ некоего всесильного мифического монстра в виде российского ТЭКа, который пытается всех подкупить и все прибрать к рукам. И теперь, чтобы захватить власть в РБ и подмять под себя ее энергетику, этот левиафан выставил своего кандидата в президенты. Но какая тут логика, в чем выгода для «Газпрома»: допустим, Бабарико победил на выборах, он что, развернется на 180 градусов и откажется от требований по скидкам на газ? Непонятно также, почему раньше топ-менеджеров Белгазпромбанка не задерживали. Дело это представляется чисто политическим, и всерьез предполагать, что «Газпром», чтобы освободить «своих», пойдет на некие ценовые уступки, не стоит.
< v>Юшков напоминает о похожей истории, которая произошла в августе 2013 года, в разгар ценовой войны между «Белорускалием» и российской компанией «Уралкалий»: гендиректор последней Владислав Баумгертнер был арестован в минском аэропорту и оказался в СИЗО по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, а также в организации преступной схемы.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также не склонен увязывать случившееся с ценовым противостоянием между Минском и Москвой, поскольку, по его словам, акценты в этих спорах расставляет не «Газпром», а правительство РФ. В конце концов, отмечает эксперт, у «Газпрома» в Беларуси есть прямой актив – газотранспортная система «Белтрансгаз». Но ее тамошнее руководство почему-то не трогают, никого не задерживают.
Общий энергорынок в ЕАЭС сформируется не ранее 2025 года. Но события вокруг Белгазпромбанка никак не связаны с этими обстоятельствами, убежден старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Все дело – в персоне Виктора Бабарико, точнее, в его выдвижении в президенты. Претендентам на президентский пост надо набрать 100 тысяч подписей, чтобы попасть в список утвержденных кандидатов. А Бабарико, считающийся основным конкурентом Лукашенко, сообщил, что им собрано уже более 300 тысяч. Видимо, действующая власть решила вывести из игры серьезного политического соперника, использовав экономические рычаги.
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Скандальное задержание топ-менеджеров Белгазпромбанка произошло не только на фоне президентских выборов, но и на очередного витка сырьевого конфликта между...
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