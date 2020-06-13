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В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы

13.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 400 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы

Причем количество желающих помочь пациентам, которые сражаются с вирусом, только растет. Так, ежедневно в донорские пункты приходят десятки людей. Запасы иммунной плазмы создаются в каждой области. Например, в Гродненской – удалось заготовить почти 56 литров этого компонента.

В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы

Елена Гринцевич, жительница Гродно:
Во время болезни я уже знала, что, если все закончится благополучно, я точно пойду сдам. Потому что на то время стала появляться информация о том, что плазма может помочь тяжело больным людям. И я решила, что обязательно сдам.

В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы

Врачи добавляют: на все группы крови сегодня есть спрос. За последнее время донорами плазмы с антителами к COVID-19 в Гродненской области стали больше 60 человек, многие приходят повторно.

Люди в материале: Елена Гринцевич

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Более 400 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем количество желающих помочь...
 
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