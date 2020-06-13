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У головного офиса Белгазпромбанка снова активность, у здания замечены машины без номеров
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY поступили сообщения, что сегодня, 13 июня, в Белгазпромбанке продолжаются следственные действия, сотрудников банка продолжают задерживать. Официально мы это подтвердить не смогли, но да — у головного офиса Белгазпромбанка в субботу снова наблюдается активность. У здания замечены машины без номеров — легковой BMW и микроавтобус Volkswagen. На дверях офиса Белгазпромбанка висит табличка «Закрыто», однако люди в штатском активно входят и выходят из здания. Дважды выходившие выносили небольшие коробки, грузили их в багажники автомобилей на стоянке. Узнать в Госконтроле, проводится ли в банке сейчас обыск, не удалось.
Недалеко от офиса припарковалась черная BMW без номеров. Из нее вышел водитель, забрал какие-то бумаги, которые ему вынесли из здания Белгазпромбанка, и уехал. В четверг, когда в здании проходил обыск, на соседней стоянке стоял черный «мерседес» без номеров.
Примерно через час к заднему выходу здания подъехал синий микроавтобус без номеров, в него сели человек 5, и он уехал.
Работники банка, с которыми нам удалось связаться, говорят, что у них сегодня выходной, они находятся дома. Поэтому, что происходит в офисе, они не знают.
Нам не удалось оперативно узнать в Госконтроле, проводятся ли какие-либо действия в головном офисе Белгазпромбанка.
12 июня российские Газпромбанк и «Газпром»
В сообщении указано, что 11 июня «в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.
Исполняющим обязанности председателя правления до того, как в банк 11 июня пришли с обыском, был Кирилл Бадей. Связаться с ним нам не удалось. Его отец — Георгий Бадей — сообщил, что ничего не знает о смене и. о. банка. По его словам, он сегодня утром разговаривал с сыном, тот отправился на работу. При этом сейчас Кирилл, по словам Георгия Петровича, недоступен.
Мы также попытались связаться с членом правления, заместителем председателя правления Александром Сотниковым, но у него на мобильном срабатывает автоответчик, в последний раз в сети он был, судя по активности в мессенджерах, около 8.30 сегодня утром.
12 июня в головном офисе Белгазпромбанка также побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она
В тот же день глава КГК Иван Тертель
Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Белгазпромбанк, в котором трудятся 1640 человек, заработал 96,6 млн рублей.
Банк
Газпромбанку и «Газпрому» принадлежит по 49,818% акций Белгазпромбанка, Госкомимуществу Беларуси — 0,097% акций.
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У головного офиса Белгазпромбанка в субботу снова наблюдается активность. У здания замечены машины без номеров - легковой BMW и микроавтобус Volkswagen.
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