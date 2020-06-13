У головного офиса Белгазпромбанка снова активность, у здания замечены машины без номеров

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY поступили сообщения, что сегодня, 13 июня, в Белгазпромбанке продолжаются следственные действия, сотрудников банка продолжают задерживать. Официально мы это подтвердить не смогли, но да — у головного офиса Белгазпромбанка в субботу снова наблюдается активность. У здания замечены машины без номеров — легковой BMW и микроавтобус Volkswagen. На дверях офиса Белгазпромбанка висит табличка «Закрыто», однако люди в штатском активно входят и выходят из здания. Дважды выходившие выносили небольшие коробки, грузили их в багажники автомобилей на стоянке. Узнать в Госконтроле, проводится ли в банке сейчас обыск, не удалось.





Недалеко от офиса припарковалась черная BMW без номеров. Из нее вышел водитель, забрал какие-то бумаги, которые ему вынесли из здания Белгазпромбанка, и уехал. В четверг, когда в здании проходил обыск, на соседней стоянке стоял черный «мерседес» без номеров.





Примерно через час к заднему выходу здания подъехал синий микроавтобус без номеров, в него сели человек 5, и он уехал.





Работники банка, с которыми нам удалось связаться, говорят, что у них сегодня выходной, они находятся дома. Поэтому, что происходит в офисе, они не знают.

Нам не удалось оперативно узнать в Госконтроле, проводятся ли какие-либо действия в головном офисе Белгазпромбанка.

12 июня российские Газпромбанк и «Газпром» заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства Белгазпромбанка.

В сообщении указано, что 11 июня «в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.

Исполняющим обязанности председателя правления до того, как в банк 11 июня пришли с обыском, был Кирилл Бадей. Связаться с ним нам не удалось. Его отец — Георгий Бадей — сообщил, что ничего не знает о смене и. о. банка. По его словам, он сегодня утром разговаривал с сыном, тот отправился на работу. При этом сейчас Кирилл, по словам Георгия Петровича, недоступен.

Мы также попытались связаться с членом правления, заместителем председателя правления Александром Сотниковым, но у него на мобильном срабатывает автоответчик, в последний раз в сети он был, судя по активности в мессенджерах, около 8.30 сегодня утром.

12 июня в головном офисе Белгазпромбанка также побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она подтвердила TUT.BY.

В тот же день глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Белгазпромбанк, в котором трудятся 1640 человек, заработал 96,6 млн рублей.

Банк кредитует ведущие предприятия различных отраслей экономики. «Банк ориентирован в основном на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на 1 октября 2019 года составило 41 211», — говорится в одном из последних проспектов эмиссии облигаций банка.

Газпромбанку и «Газпрому» принадлежит по 49,818% акций Белгазпромбанка, Госкомимуществу Беларуси — 0,097% акций.