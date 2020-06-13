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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Штормовое предупреждение – дождь и тучи, погода опять «нервничает».
Тепло вроде бы пришло. Ниже +20 градусов тепла в Беларуси нигде нет, но ветер дает о себе знать. И эта ночь обещает принести последствия. Метеорологи называют такую смену «фронтальный раздел». После него всегда возвращается прохлада. Так что лето уже завтра немного отступит.
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Штормовое предупреждение – дождь и тучи, погода опять «нервничает». Тепло вроде бы пришло. Ниже +20 градусов тепла в Беларуси нигде нет, но ветер дает о себе знать....
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