Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Штормовое предупреждение – дождь и тучи, погода опять «нервничает».

Тепло вроде бы пришло. Ниже +20 градусов тепла в Беларуси нигде нет, но ветер дает о себе знать. И эта ночь обещает принести последствия. Метеорологи называют такую смену «фронтальный раздел». После него всегда возвращается прохлада. Так что лето уже завтра немного отступит.

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