











— Полагаю, что основная цель Лукашенко (а он считает себя абсолютнейшим хозяином страны, буквально отцом родным) — не допустить никакого другого исхода, кроме как продолжить свое царствие. Он полагается на то, что никакого другого итога быть не может. Собственно, на этом строятся его… действия. Даже нельзя сказать, что политика, потому что это оскорбительно для политики. И у него два выхода: либо он обеспечит абсолютную, так сказать, гарантийную процедуру, позволяющую ему утверждать, что он победил на выборах (я очень аккуратно сейчас подбираю слова). Либо, если у него не будет такого убеждения, он сделает все, чтобы под каким-нибудь предлогом выборы отменить.





Что касается позиции России, насколько я понимаю, Кремль очень стремится избежать ситуации, из-за которой можно было бы доказательно показать, что наше государство принимает участие в этой избирательной кампании, что оно заинтересовано в том или ином исходе. До конца будет утверждаться, что это внутреннее дело Беларуси и волеизъявление ее народа. С другой стороны, конечно, надо признать, что главный конкурент или оппонент Лукашенко — Виктор Бабарико, который сегодня под основным ударом. Это бывший глава Белгазпромбанка — абсолютной «дочки» Газпромбанка. Трудно отвергнуть полностью упреки в адрес Москвы, что это ее кандидатура, ее ставленник. Сложно отрицать, что здесь есть определенная степень ангажированности.





Но здесь самое важно, что как бы ни относиться к последней связке или к этому моменту, очевидно, что Бабарико абсолютно отвечает внутреннему состоянию белорусского общества, которое безумно устало от Лукашенко. И поскольку Бабарико пользуется высоким авторитетом и уважением и никогда никто его ни в чем не мог упрекнуть с политической, с человеческой, так сказать, стороны, то он действительно отвечает запросам белорусов. Для них сейчас важен любой серьезный человек, кто может аккумулировать электорат Республики Беларусь. Даже если он каким-то образом имеет отношение к России.



