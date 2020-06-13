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Великобритания отложила введение полных таможенных проверок товаров из ЕС

13.06.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания отложила введение полных таможенных проверок товаров из ЕС

Британия никак не может «попрощаться» с Евросоюзом. Официальный Лондон, в очередной раз отложил «полное включение» пограничного контроля.

В этот раз в Британии заявили, что пока не будут проверять товары из Европы, потому что бизнесу надо восстановиться после пандемии. В Брюсселе таким новостям не рады. Уверены, Лондон хочет «получить все, не обещая ничего». Время плавного выхода страны из ЕС должно было закончиться 1 января, а теперь закончится летом. У Британии, конечно, свой главный аргумент – экономика упала на 20%. И приблизилась фактически к показателям финансового кризиса 2008 года. Надо спасать бюджет.

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Британия никак не может «попрощаться» с Евросоюзом. Официальный Лондон, в очередной раз отложил «полное включение» пограничного контроля. В этот раз в Британии...
 
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