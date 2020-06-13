ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мода на искусственные волосы. Почему в 17-18 века мужчины носили парики?

13.06.2020 17:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мир моды – эта целая отдельная вселенная. Далеко не всегда понятно, почему тот или иной предмет одежды стал популярен. Или, например, сходу сложно объяснить, почему у мужчин принята короткая стрижка, но в старые добрые 17-18 века мужчины носили парики. Так давайте разберёмся.

Парики начали носить ещё за тысячи лет до нашей эры. Причины были разные, например, показать социальный статус. Потом парики применяли для маскировки, для выступлений актёров и многих других целей. Интересно то, насколько рано появились искусственные причёски.

Следующий этап на пути к моде париков у мужчин – 16 век и королева Англии и Ирландии Елизавета I. Считается, что правительница в молодости перенесла оспу, из-за чего могла облысеть уже в 29 лет. Поэтому она начала носить парик. Есть и вторая теория – Елизавета I скрывала седину.

Мода на искусственные волосы. Почему в 17-18 века мужчины носили парики?
Фото: instagram.com/lucanus.notebooks 

Как бы там ни было, жители Англии и Ирландии восхищались своей королевой и подражали ей. Сначала парики начала носить знать, а затем мода распространилась и на обычных людей.

В 17 веке, не исключено, что под влиянием англичан и ирландцев, французский король Людовик XIV ввёл у себя в стране моду на парики. Да не простые, а высокие, белые, покрытые пудрой и с парфюмом.

Сначала французы не были впечатлены этой идеей правителя, но спорить с королём не хотели. А позже поняли преимущества. Во-первых, парик скрывал выпадение волос, а в 17-18 века это была не самая маленькая проблема. Во-вторых, вши тогда не были чем-то необычным, а вывести этих паразитов с парика было намного легче, чем из настоящих волос.

Мода на искусственные волосы. Почему в 17-18 века мужчины носили парики?
Фото: instagram.com/thxfrenchlxdy 

Постепенно европейская мода на парики дошла и до России. Что интересно, там они применялись не только для красоты или в медицинских целях, но и для защиты. Солдаты должны были носить прочные парики, которые защищали их головы. Впрочем, искусственные волосы не спасали от шпаг и мешали устраивать засады, поэтому сами военнослужащие предпочитали шлемы.

Если кратко подвести итог – мода на парики возникла под влиянием Елизаветы I и Людовика XIV. А пропала эта мода на искусственные волосы в конце 18 века.

Во Франции это произошло в период Великой Французской Революции. В это время пользовался популярностью актёр Франсуа-Жозеф Тальма, которому благоволил сам Наполеон Бонапарт. В числе прочих ролей артиста был Тит в вольтеровском «Бруте». Именно причёске Тита начали подражать простые люди.

В России мода на парики пропала после военной реформы Григория Потёмкина. Государственный деятель считал, что солдаты должны действовать максимально быстро и эффективно. А надевание парика и его напудривание отнимало время.

Мода на искусственные волосы. Почему в 17-18 века мужчины носили парики?
Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» 

Легко заметить, что на моду существенное влияние оказывают люди, занимающие высокое положение в обществе. Например, Жаклин Кеннеди ввела моду на перчатки.

Сама первая леди носила их практически постоянно. И у неё на это было четыре причины – здесь подробнее.

Люди в материале: Елизавета I, Людовик XIV, Франсуа-Жозеф Тальма, Наполеон Бонапарт, Григорий Потёмкин, Elizabeth I, Louis XIV, Napoleon Bonaparte

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир моды – эта целая отдельная вселенная. Далеко не всегда понятно, почему тот или иной предмет одежды стал популярен. Или, например, сходу сложно объяснить, почему...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чемпионате Беларуси по футболу – матчи 13 тура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика