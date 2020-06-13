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Капремонт жилфонда и ремонт дорог. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК
13.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Жилищно-коммунальное хозяйство области сегодня выполняет две важнейшие задачи – капитальный ремонт жилого фонда и комплекс работ по благоустройству, ремонту дорог. Именно эти темы стали превалирующими в ходе субботней прямой линии.
Обратились к первому заместителю председателя облисполкома жители улицы Гагарина в Гродно. Их дома, построенные в 60-е годы прошлого века, поочередно ставят на капитальный ремонт, к концу года улица станет неузнаваемой. Жильцов дома, обновление которого практически завершено, не устраивает, что ничего не сделано в подъездах, где кабели и провода остались без укладки в специальные короба. Звонившим подробно ответил дежуривший на прямой линии специалист управления ЖКХ облисполкома. В перечне работ, необходимых для выполнения, – замена кровли, ремонт фасадов, входных групп, инженерных сетей, отмостки, обновление балконов. Вопросы, не предусмотренные проектом капитального ремонта дома, нужно решать ЖЭСу с жильцами накануне, тогда не возникнет недопонимания. В данном случае этого не было сделано.
Жителей улицы Окрестной в
Также многих жителей области беспокоит содержание сельских кладбищ. Звонки объединились в одну тему – вырубка аварийных деревьев. Эти вопросы также взяты на контроль.
Николай ШЛЫК
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Капремонт жилфонда и ремонт дорог. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК
Жилищно-коммунальное хозяйство области сегодня выполняет две важнейшие задачи – капитальный ремонт жилого фонда и комплекс работ по благоустройству, ремонту...
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