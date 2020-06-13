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Капремонт жилфонда и ремонт дорог. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК

13.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Капремонт жилфонда и ремонт дорог. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК

Жилищно-коммунальное хозяйство области сегодня выполняет две важнейшие задачи – капитальный ремонт жилого фонда и комплекс работ по благоустройству, ремонту дорог. Именно эти темы стали превалирующими в ходе субботней прямой линии.

Обратились к первому заместителю председателя облисполкома жители улицы Гагарина в Гродно. Их дома, построенные в 60-е годы прошлого века, поочередно ставят на капитальный ремонт, к концу года улица станет неузнаваемой. Жильцов дома, обновление которого практически завершено, не устраивает, что ничего не сделано в подъездах, где кабели и провода остались без укладки в специальные короба. Звонившим подробно ответил дежуривший на прямой линии специалист   управления ЖКХ облисполкома. В перечне работ, необходимых для выполнения, – замена кровли, ремонт фасадов, входных групп, инженерных сетей, отмостки, обновление балконов. Вопросы, не предусмотренные проектом капитального ремонта дома, нужно решать ЖЭСу с жильцами накануне, тогда не возникнет недопонимания. В данном случае этого не было сделано.

Жителей улицы Окрестной в микрорайоне Грандичиинтересовали сроки прокладки центрального водопровода, механизм платы за оказание коммунальных услуг, порядок разрешения дачных споров между соседями, перспектива строительства гостиницы Гродно, проданной китайским инвесторам, и оборудование дополнительных парковок со стороны улицы Советских пограничников. Часть вопросов адресована в Гродненский горисполком, где звонившим даны разъяснения, а некоторые вопросы взяты на контроль.

Иван Жук возглавляет областной штаб по наведению порядка на земле. Звонивших волновала и эта тема. Так, жители Лиды обращали внимание на тот факт, что после дождей пошла в рост трава, а некоторые придомовые территории не обкашивают, что создаёт неприглядный вид населенному пункту. В Лиде по результатам тендерных торгов право на содержание придомовых территорий выиграла частная фирма. Скорее всего она пока изучает объем работ на закрепленных городских территориях. Просьбу звонивших на прямую линию изучат в Лидском горисполкоме.

Также многих жителей области беспокоит содержание сельских кладбищ. Звонки объединились в одну тему – вырубка аварийных деревьев. Эти вопросы также взяты на контроль.

Николай ШЛЫК

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Жилищно-коммунальное хозяйство области сегодня выполняет две важнейшие задачи – капитальный ремонт жилого фонда и комплекс работ по благоустройству, ремонту...
 
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