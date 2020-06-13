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Венедиктов: Путин не смирится с захватом "Белгазпромбанка"

13.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Российской Федерации Владимир Путин не смирится с захватом белорусскими властями “Белгазпромбанка”. Про это в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил её главный редактор Алексей Венедиктов.


“Бывший глава Белгазпромбанка (Виктор Бабарико. — Прим.), является оппонентом Лукашенко. В моём представлении происходит следующее. Лукашенко находится в сложном и жестоком противостоянии с Путиным и Россией, это связано с тем, что от него хотели, чтобы Беларусь объединилась с Россией и нам не нужны были бы поправки Конституции, то есть нужны но другие, не обнуление. Он считает, что именно посредство “Газпрома”, “Газпромбанка” и этого “Белгазпромбанка” финансирует вот этого оппозиционера”, — сказал Венедиктов. 

Действия Александра Лукашенко по отношению к “Белгазпромбанку” Алексей Венедиктов сравнил с захватом Владимиром Путиным компании “Юкос”, которая когда-то принадлежала его оппоненту Михаилу Ходорковскому.   

11 июня в "Белгазпромбанке" прошёл обыск, произведённый сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. 12 июня председатель КГК Иван Тертель заявил, что возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и легализацию средств, полученных преступным путём.

Подозреваемыми по делу проходят нынешние и бывшие банковские сотрудники, а также представители коммерческих структур. Также он добавил, что следствие имеет доказательства, что к противоправной деятельности причастен экс-глава банка Виктор Бабарико, который выдвигается на пост президента Беларуси. Сам Бабарико охарактеризовал эти действия как попытку политического давления на него. 

"Белгазпромбанк" действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимущество Беларуси имеет 0,097% акций.

Руководство "Газпрома" уже заявило, что действия против "Белгазпромбанка" нарушают белорусские законы и затрагивают интересы российских акционеров.
 
 
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Руководитель Российской Федерации Владимир Путин не смирится с захватом белорусскими властями “Белгазпромбанка”. Про это в эфире радиостанции “Эхо Москвы”...
 
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