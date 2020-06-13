На городском пляже для отдыхающих полный сервис. Прошлись, искупались, позагорали

Источник материала: Виртуальный Брест

Для жителей Бреста широкие возможности открываются на городском пляже по ул. Набережной Ф.Скорины. Всё есть и работает: раздевалки, мусорки, туалеты, спасатели, петанк, кафе, магазин через дорогу, относительно большая парковка для автомобилей.





Где ещё такой сервис найти? Естественно, люди идут и отдыхают. Тем более сейчас, когда берег турецкий нам пока "не светит".





Мы прошлись по пляжу и убедились - отдыхать можно. И нужно. Витамин D лишним не будет для здоровья. Солнце, воздух и вода - наши лучшие... Но не забываем про меры безопасности!





И ещё важно, чтобы сюда красную пену каким-то чудом не занесло. Испортит весь кайф.





И чтобы погода не "жарила", всё же высокая температура для отдыхающих под палящим солнцем не есть хорошо, светило может и "ударить", и пережарить.