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На городском пляже для отдыхающих полный сервис. Прошлись, искупались, позагорали

13.06.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для жителей Бреста широкие возможности открываются на городском пляже по ул. Набережной Ф.Скорины. Всё есть и работает: раздевалки, мусорки, туалеты, спасатели, петанк, кафе, магазин через дорогу, относительно большая парковка для автомобилей.

На городском пляже для отдыхающих полный сервис. Прошлись, искупались, позагорали

Где ещё такой сервис найти? Естественно, люди идут и отдыхают. Тем более сейчас, когда берег турецкий нам пока "не светит".

На городском пляже для отдыхающих полный сервис. Прошлись, искупались, позагорали

Мы прошлись по пляжу и убедились - отдыхать можно. И нужно. Витамин D лишним не будет для здоровья. Солнце, воздух и вода - наши лучшие... Но не забываем про меры безопасности!

На городском пляже для отдыхающих полный сервис. Прошлись, искупались, позагорали

И ещё важно, чтобы сюда красную пену каким-то чудом не занесло. Испортит весь кайф.

На городском пляже для отдыхающих полный сервис. Прошлись, искупались, позагорали

И чтобы погода не "жарила", всё же высокая температура для отдыхающих под палящим солнцем не есть хорошо, светило может и "ударить", и пережарить.

 
Теги: Брест
 
 
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  Для жителей Бреста широкие возможности открываются на городском пляже по ул. Набережной Ф.Скорины. Всё есть и работает: раздевалки, мусорки, туалеты, спасатели,...
 
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