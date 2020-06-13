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Артем Милевский: Несмачный стал иеговистом

13.06.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о бывшем одноклубнике Андрее Несмачном.



«Когда мы были молодыми, Несмачный все время с нами был. Мы подтягивались к нему за столик, рюмочку-другую, в казино. У него кожанка такая крутая была, машина запредельная. Серьезно он выступал.

Но в один день все это изменилось. Он присоединился к религиозной организации «Свидетели Иеговы». Они не отмечают праздники, не выпивают. В один прекрасный момент он изменился. Никто не понимал, что с Андрюхой. Что не праздник – «Нет, нет, нет. Меня не трогайте, не поздравляйте».

Как-то Юрий Семин перед тренировкой поздравил его с днем ​​рождения, а он такой: «Нет, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять. Мы праздники не отмечаем». А Семин: «Андрюша, что с тобой случилось?». И все, Несмачный отошел от нас в сторону, а Семин начал тренировку.

Осуждать Несмачного нельзя, это его выбор. Сейчас он живет своей жизнью, нормально выглядит», – сказал Милевский.
 
 
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Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о бывшем одноклубнике Андрее Несмачном.
 
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