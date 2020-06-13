«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии по футболу

Источник материала: ОНТ

Итальянский футбол возобновился. После паузы болельщиков ждал ответный полуфинал Кубка страны «Ювентус» – «Милан».

Первый поединок еще до перерыва из-за пандемии команды провели в феврале. Тот матч завершился вничью – 1:1. Ответную встречу в Турине «Милан» начал плохо. Сначала соперник получил право на пенальти, который, впрочем, не реализовал Криштиану Роналду. А на 17-й минуте за грубость с поля был удален хорватский нападающий гостей Анте Ребич. Практически все оставшееся время «Милан» вынужден был обороняться. Хозяева ворота соперника поразить так и не смогли. Итог – ничья 0:0. Но за счет гола на поле соперника «Ювентус» вышел в финал. Его оппонент определится сегодня в матче «Наполи» - «Интер».

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