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Волонтёрский отряд «Милосердие» слуцкого медколледжа принял участие в безвозмездной сдаче крови

13.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

12 июня волонтёры отряда «Милосердие» учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» приняли участие в «Дне безвозмездного донорства».

Безвозмездную сдачу крови приурочили к республиканской информационно-образовательной акции «Всемирный день донора крови» под девизом «Безопасная кровь спасает жизни».

 
 
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12 июня волонтёры отряда «Милосердие» учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» приняли участие в «Дне безвозмездного донорства».
 
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