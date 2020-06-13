В Пуховичском районе на глазах у ребенка утонули родители









Все произошло днем в субботу на водохранилище Узляны под Пуховичами. Семья из Минска отдыхала на берегу. В какой-то момент 61-летний мужчина вместе с маленьким сыном поплыл кормить лебедей. Ему стало плохо и он начал тонуть. На помощь мужу и сыну бросилась 37-летняя женщина. Она смогла подтолкнуть ребенка к берегу, но сама ушла под воду.





"Без признаков жизни ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. Ребенка удалось спасти. В результате поисковых мероприятий тело мужчины из воды извлечено сотрудниками ОСВОД", - рассказали в СК.





В данный момент на месте происшествия работают следователи и эксперты. Они опрашивают очевидцев, назначены различные экспертизы. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.







