Как выбрать ручную газонокосилку для дачи: всё, что нужно знать до похода в магазин

Источник материала: ОНТ

Создать красивый газон не так уж и просто. Нужно знать, как стричь траву, когда и чем. Ведь качество стрижки зависит именно от техники. Чем она отличается и как выбрать подходящую газонокосилку, выяснял наш «Удачный гид».





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