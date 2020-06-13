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Как выбрать ручную газонокосилку для дачи: всё, что нужно знать до похода в магазин

13.06.2020 19:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать ручную газонокосилку для дачи: всё, что нужно знать до похода в магазин

Создать красивый газон не так уж и просто. Нужно знать, как стричь траву, когда и чем. Ведь качество стрижки зависит именно от техники. Чем она отличается и как выбрать подходящую газонокосилку, выяснял наш «Удачный гид».


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Создать красивый газон не так уж и просто. Нужно знать, как стричь траву, когда и чем. Ведь качество стрижки зависит именно от техники. Чем она отличается и как...
 
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