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Как выбрать ручную газонокосилку для дачи: всё, что нужно знать до похода в магазин
Источник материала: ОНТ
Создать красивый газон не так уж и просто. Нужно знать, как стричь траву, когда и чем. Ведь качество стрижки зависит именно от техники. Чем она отличается и как выбрать подходящую газонокосилку, выяснял наш «Удачный гид».
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Создать красивый газон не так уж и просто. Нужно знать, как стричь траву, когда и чем. Ведь качество стрижки зависит именно от техники. Чем она отличается и как...
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