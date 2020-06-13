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Погода в областных центрах Беларуси с 15 по 21 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

13.06.2020 19:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 15 по 21 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

На уходящей неделе в нашей стране установилась аномально жаркая погода. Июнь, словно извиняясь за собственный старт, погрузил Беларусь в июльский зной. Почти повсеместно с начала недели температурный режим держался значительно выше климатической нормы. Высокая температура сопровождалась ливнями, грозами, градом и шквалами. 

Но ситуация меняется. Набирает силу холодный антициклон «Томас». Оттесняя к югу аномально теплый воздух, он принесет ослабление жары. Однако похолодание не будет продолжительным.

В начале следующей недели температура повысится. Днем будет  +20°C…+26°C, в юго-восточных районах чуть теплее. В среду ожидается от +23°C по западу до +29°C по юго-востоку. Во второй половине недели вероятны осадки. Прогремят грозы. В четверг и пятницу днем +22°C…+27°C, а по юго-востоку до +30°C. 

Подробный прогноз погоды в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На уходящей неделе в нашей стране установилась аномально жаркая погода. Июнь, словно извиняясь за собственный старт, погрузил Беларусь в июльский зной. Почти...
 
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