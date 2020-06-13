Погода в областных центрах Беларуси с 15 по 21 июня. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе в нашей стране установилась аномально жаркая погода. Июнь, словно извиняясь за собственный старт, погрузил Беларусь в июльский зной. Почти повсеместно с начала недели температурный режим держался значительно выше климатической нормы. Высокая температура сопровождалась ливнями, грозами, градом и шквалами.

Но ситуация меняется. Набирает силу холодный антициклон «Томас». Оттесняя к югу аномально теплый воздух, он принесет ослабление жары. Однако похолодание не будет продолжительным.

В начале следующей недели температура повысится. Днем будет +20°C…+26°C, в юго-восточных районах чуть теплее. В среду ожидается от +23°C по западу до +29°C по юго-востоку. Во второй половине недели вероятны осадки. Прогремят грозы. В четверг и пятницу днем +22°C…+27°C, а по юго-востоку до +30°C.

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