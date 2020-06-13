В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +21. Тот же метеорасклад в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус» .





В Вене прогнозируют +22 и дожди. В Мадриде ожидается +27 и ясно.

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Афинах будет +33 и гроза. Обещают осадки и в Софии, + 24. В Анкаре ожидается +17.





В Прибалтике прогнозируют пасмурную погоду и дожди. В Риге будет +20, в Вильнюсе ожидается +22.





В Киеве обещают переменную облачность и +29. В Варшаве прогнозируют +21 и дождь. Тот же расклад в Москве, но без осадков.