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В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня

13.06.2020 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +21. Тот же метеорасклад в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня

В Вене прогнозируют +22 и дожди. В Мадриде ожидается +27 и ясно.

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Афинах будет +33 и гроза. Обещают осадки и в Софии, + 24. В Анкаре ожидается +17.

В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня

В Прибалтике прогнозируют пасмурную погоду и дожди. В Риге будет +20, в Вильнюсе ожидается +22.

В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня

В Киеве обещают переменную облачность и +29. В Варшаве прогнозируют +21 и дождь. Тот же расклад в Москве, но без осадков.

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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +21. Тот же метеорасклад в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене прогнозируют +22 и дожди. В Мадриде...
 
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