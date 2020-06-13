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Если в этот день выполоть сорняки, они больше не вырастут. Народные приметы на неделю с 15 по 21 июня

13.06.2020 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

16 июня – Лука Ветреник. Если день дождливый – будет много грибов. Утро туманное – жди солнечной погоды, рассказали в программе «Плюс-минус»

17 июня – Митрофанов день. Если идёт дождь, такая погода будет и в ближайшие дни.

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19 июня – Илларион Пропольник. По поверьям, если при убывающей луне выполоть все сорняки, они больше не вырастут.

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16 июня – Лука Ветреник. Если день дождливый – будет много грибов. Утро туманное – жди солнечной погоды, рассказали в программе «Плюс-минус».  17 июня –...
 
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