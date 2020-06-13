Если в этот день выполоть сорняки, они больше не вырастут. Народные приметы на неделю с 15 по 21 июня

Источник материала: СТВ

16 июня – Лука Ветреник. Если день дождливый – будет много грибов. Утро туманное – жди солнечной погоды, рассказали в программе «Плюс-минус» .

17 июня – Митрофанов день. Если идёт дождь, такая погода будет и в ближайшие дни.

В Беларуси побит температурный рекорд: зафиксировано +33,6

19 июня – Илларион Пропольник. По поверьям, если при убывающей луне выполоть все сорняки, они больше не вырастут.