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Стали известны обстоятельства взрыва на газохранилище в Казани
Источник материала: СТВ
Новости России. Пожар в наземном газохранилище в Казани ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели сражались с огнем несколько часов. Тем временем следователям удалось выяснить, что ЧП произошло при сливе сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.
Напомним, в результате пожара погиб один человек, еще трое пострадали. На месте инцидента работали более 200 спасателей и 60 единиц специальной техники.
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Новости России. Пожар в наземном газохранилище в Казани ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели сражались с огнем несколько часов....
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