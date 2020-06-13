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Ракета-носитель Falcon 9 стартовал с космодрома на мысе Канаверал
13.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Компания SpaceX 13 июня запустила ракета-носитель Falcon 9 с девятой группировкой спутников Starlink. Об этом сообщается в
Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Вместе с 58 спутниками на орбиту отправлены три аппарата Planet Labs, которые оснащены телескопом и камерами с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.
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Компания SpaceX 13 июня запустила ракета-носитель Falcon 9 с девятой группировкой спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter компании. Старт состоялся с космодрома на мысе...
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