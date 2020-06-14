В агрогородке Брашевичи Дрогичинского района в один из дворов вкатилась... шаровая молния

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в последнее время ни один день не обходится без ливней и гроз. В агрогородке Брашевичи Дрогичинского района сегодня около полудня в один из дворов вкатилась... шаровая молния. Хозяин в это время косил траву, когда вдруг увидел небольшой огненный шар.





Фото жителей агрогородка Брашевичи Дрогичинского района

Местные жители, рассказавшие об инциденте sb.by, отметили, что грозы и дождя в этот момент в их населенном пункте не было. Правда, сильно пригревало солнце, и ощущалось сильное воспарение. Шаровая молния исчезла так же неожиданно, как и появилась. К счастью, никто не пострадал.

Директор филиала "Брестоблгидромет" Сергей Вавринюк пояснил, что природа молнии, особенно шаровой, человеком мало изучена. В любом случае, она представляет серьезную опасность.

По прогнозам синоптиков, в южных районах Брестской области сегодня до 30 градусов тепла. Ближе к вечеру возможны кратковременные ливни с грозами. Завтра ожидается довольно ощутимое похолодание - до 19 - 21 градуса в дневное время. Осадков станет меньше. Впрочем, по предварительным данным, ближе к середине будущей недели вновь потеплеет. При этом без ливней и гроз не обойдется.