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Украина открыла границы для белорусов. Но есть нюансы
14.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кабинет министров Украины в пятницу, 12 июня, принял несколько решений, которыми изменил требования для въезда в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Некоторые из белорусов уже попытались въехать в Украину и были озадачены тем, что их не пускают. Объясняем нюансы.
Фото: Сергей Комков, TUT.BY
1. Не сразу
Как объяснили нам в Госпогранслужбе Украины, постановление принято, но оно вступает в силу с 15 июня. Это время необходимо для того, чтобы довести новые правила до всех сотрудников, а также дать время на подготовку всем смежным службам.
2. Страховка
Иностранцев, в том числе белорусов, пустят. Но только при наличии страховки. Такое положение было и раньше, но не все его соблюдали. Сейчас же, во время пандемии, в Украину не будут впускать иностранцев без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.
3. Карантин
По приезде в Украину белорусы должны будут отбыть двухнедельный карантин в обсервации.
«Обеспечить транспортировку лиц от пунктов пропуска через государственную границу в обсерваторы
Обсервация для белорусов обязательна — это касается всех иностранцев, которые приедут в Украину из стран, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. На данный момент этот показатель в Беларуси превышает 250 случаев на 100 тысяч населения.
4. Кого в карантин не отправят?
Обсервации не подлежат:
Напомним, в данный момент на белорусско-украинской границе открыты пять международных пунктов пропуска: «Сеньковка» — «Веселовка», «Новые Яриловичи» — «Новая Гута», «Славутич» — «Комарин», «Выступовичи» — «Новая Рудня», «Доманово» — «Мокраны».
В остальных пунктах пропуска в соответствии с распоряжением правительства в связи с введением карантинных мероприятий на государственной границе Украины временно прекращено сообщение с сопредельными странами, в том числе и с Беларусью.
Украина закрыла границы на въезд 16 марта: иностранцы и лица без гражданства не могут пересечь границу, в том числе и в рамках транзитного проезда. Ограничение не касалось граждан Украины, возвращающихся домой.
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Кабинет министров Украины в пятницу, 12 июня, принял несколько решений, которыми изменил требования для въезда в Украину иностранных граждан и лиц без...
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