















РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и «Газпромбанку» Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Он назвал прошедшие в банке 12 июня обыски рейдерским захватом. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервьюоппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и «Газпромбанку» Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Он назвал прошедшие в банке 12 июня обыски рейдерским захватом.









Эйсмонт отметила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка, в рамках которых были задержаны 15 человек, были возбуждены «по серьезным статьям» — о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.





«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него», — сообщила Эйсмонт РБК. Вопросы о подробностях дел она переадресовала в Комитет госконтроля.





«Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того — оно может быть во вред. Однако закон есть закон», — заявила РБК Эйсмонт.





И, конечно, все поверили...