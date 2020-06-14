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Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в "деле Бабарико"

14.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала о даче признательных показаний задержанными по делу Белгазпромбанка. Александру Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно, заявила она.





Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и «Газпромбанку» Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Он назвал прошедшие в банке 12 июня обыски рейдерским захватом.


Эйсмонт отметила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка, в рамках которых были задержаны 15 человек, были возбуждены «по серьезным статьям» — о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере. 

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него», — сообщила Эйсмонт РБК. Вопросы о подробностях дел она переадресовала в Комитет госконтроля.

«Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того — оно может быть во вред. Однако закон есть закон», — заявила РБК Эйсмонт.

И, конечно, все поверили...
 
 
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Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала о даче признательных показаний задержанными по делу Белгазпромбанка. Александру Лукашенко...
 
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