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Александр Лукашенко в Полоцке оценил качество ЖКХ

14.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко был сегодня с рабочей поездкой в Полоцке. Особое внимание уделил проверке жилищно-коммунального комплекса, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Формирование тарифов, снижение стоимости услуг, качество воды. За последние три года жилищно-коммунальная сфера Беларуси пережила перезагрузку. Но останавливаться нельзя, говорит Лукашенко. Каждое пятое обращение в адрес администрации президента касается сферы ЖКХ.

«В предвыборный период любое заявление, действие, шаги президента рассматриваются «альтернативщиками» под увеличительным стеклом, везде ищут какие-то подводные камни. Эта тема продиктована жизнью. Практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами, и то, насколько довольны люди их качеством и доступностью, напрямую влияет на настроение в нашем обществе», – заявил Лукашенко.

Почти вся техника у коммунальных служб белорусская. Ее, а также оборудование для котельных, которые работают на местных видах топлива, оценил президент. Сегодня страна идет по пути «зеленой» экономики. Лукашенко не раз говорил о замене пластика на бумажную и стеклянную тару. ЖКХ предстоит серьезно проработать этот вопрос.

«Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Богатая Швейцария – по размеру как мы, по населению, – по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов. А мы телепаемся, к 50% подойти не можем, поэтому придется эту высоту брать штурмом», – отметил глава государства.

Жители Полоцка не стали ждать выпуска новостей по телевизору. Многие хотели поговорить с президентом. И вопросы задавали в основном по сфере ЖКХ.

И наша съемочная группа тоже смогла задать вопрос. Мы поинтересовались у главы государства его мнением о событиях вокруг банка Газпрома в Беларуси. Накануне там провели обыск. Возбуждено уголовное дело. Один из претендентов в кандидаты в президенты был тесно связан с этой структурой. Деятельностью банка правоохранительные органы заинтересовались еще в 2016 году, но только сейчас получили документы от иностранных коллег.

«Почему он пошел в президенты? Потому что он понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет. Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность. Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся», – прокомментировал белорусский лидер.

Президент также заявил, что по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы, например, российские, американские или европейские эксперты сделали свою независимую оценку.



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Теги: Новости
 
 
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Сегодня страна идет по пути «зеленой» экономики. Лукашенко поставил задачу серьезно проработать вопрос переработки отходов.
 
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