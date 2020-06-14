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Телеканал ОНТ скрыл счетчики лайков на YouTube под выступлениями Лукашенко

14.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный телеканал ОНТ скрыл счетчики лайков и дизлайков под выступлениями президента Беларуси Александра Лукашенко опубликованными на YouTube за последнее время.




Зарегистрированные пользователи могут нажать кнопки «нравится» или «не нравится» под видео, однако количество лайков и дизлайков не отображается. Но есть возможность оставить комментарий.

Под другими видео этого телеканала пользователи могут нажать «нравится» / «не нравится». Количество этих оценок отображено, сообщает сайт tvnews.by.
 
 
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Государственный телеканал ОНТ скрыл счетчики лайков и дизлайков под выступлениями президента Беларуси Александра Лукашенко опубликованными на YouTube за последнее...
 
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