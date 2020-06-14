Месси установил уникальный рекорд Примеры и сменил имидж

Источник материала: Tut.by

«Барселона» в гостях разгромила «Майорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0. Одним из главных героев встречи стал Лионель Месси. Капитан каталонцев забил мяч и сделал две голевые передачи, пишет sportbox.ru.

Теперь на счету Месси 20 голов в текущем сезоне. 32-летний аргентинец забивает не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд, что произошло впервые за всю историю чемпионата Испании.

Ранее мы писали, что Месси сбрил свою бороду, и вот впервые футболист в новом имидже появился на матче.



Фото: Reuters

Интересно, что во время матча, проходившего без зрителей, на поле выбежал фанат в футболке сборной Аргентины и игровым номером Месси. Игра была остановлена, а мужчина был выведен за пределы поля охранниками.

«Барселона» одержала шестую победу за последние семь матчей, команда лидирует в таблице с преимуществом в пять очков над «Реалом».