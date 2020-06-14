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15 июня по православному календарю начинается Петров пост. Что можно и нельзя делать в этот период?

14.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году Петров пост продлится почти месяц.

15 июня по православному календарю начинается Петров пост. Что можно и нельзя делать в этот период?
Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней. Заканчивается Петров пост всегда в День апостолов Петра и Павла 12 июля, если только праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.

Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.

Кроме того, православная церковь считает, что лучше не венчаться и не крестить ребенка в Петров пост.

Что касается поминок в этот пост, то нужно помнить: если поминки 9 или 40 дней выпали на время Петрова поста, то в будние дни поминки не совершаются, а переносятся на ближайшие (вперед) субботу или воскресенье, так называемое «встречное поминовение». Но в любом случае на столе должны быть постные блюда.

Другие запреты в Петров пост: 


Нельзя работать и веселиться в период Литургии и всенощной.

Запрещено поддаваться никчемным и низким желаниям и помыслам.

Лучше отказаться от увеселительных мероприятий.

Нельзя проявлять ревность, злость, ненависть, гнев, обиду или вражду.

Лучше не вступать в интимную связь.
 
 
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