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15 июня по православному календарю начинается Петров пост. Что можно и нельзя делать в этот период?
Источник материала: Партизан
В этом году Петров пост продлится почти месяц.
Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.
Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней. Заканчивается Петров пост всегда в День апостолов Петра и Павла 12 июля, если только праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.
Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.
Кроме того, православная церковь считает, что лучше не венчаться и не крестить ребенка в Петров пост.
Что касается поминок в этот пост, то нужно помнить: если поминки 9 или 40 дней выпали на время Петрова поста, то в будние дни поминки не совершаются, а переносятся на ближайшие (вперед) субботу или воскресенье, так называемое «встречное поминовение». Но в любом случае на столе должны быть постные блюда.
Другие запреты в Петров пост:
Нельзя работать и веселиться в период Литургии и всенощной.
Запрещено поддаваться никчемным и низким желаниям и помыслам.
Лучше отказаться от увеселительных мероприятий.
Нельзя проявлять ревность, злость, ненависть, гнев, обиду или вражду.
Лучше не вступать в интимную связь.
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В этом году Петров пост продлится почти месяц.
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