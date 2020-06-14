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61 человек погиб у берегов Туниса: опрокинулось судно

14.06.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

61 человек погиб у берегов Туниса: опрокинулось судно

Как минимум 61 человек погиб у берегов Туниса – судно с мигрантами из африканских стран опрокинулось 9 июня. Об этом 13 июня информировало агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 52 погибших.

В конце прошлой недели судно с мигрантами отплыло от архипелага Керкенна в сторону Италии. Береговая охрана обнаружила тела утонувших, включая ребенка.

В конце мая сообщалось о спасении более 80 мигрантов береговой охраной Туниса.

Фото: Hannah Wallace Bowman/MSF/REUTERS

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Как минимум 61 человек погиб у берегов Туниса – судно с мигрантами из африканских стран опрокинулось 9 июня. Об этом 13 июня информировало агентство Reuters. Ранее...
 
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