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61 человек погиб у берегов Туниса: опрокинулось судно
Источник материала: ОНТ
Как минимум 61 человек погиб у берегов Туниса – судно с мигрантами из африканских стран опрокинулось 9 июня. Об этом 13 июня
Ранее сообщалось о 52 погибших.
В конце прошлой недели судно с мигрантами отплыло от архипелага Керкенна в сторону Италии. Береговая охрана обнаружила тела утонувших, включая ребенка.
В конце мая
Фото: Hannah Wallace Bowman/MSF/REUTERS
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Как минимум 61 человек погиб у берегов Туниса – судно с мигрантами из африканских стран опрокинулось 9 июня. Об этом 13 июня информировало агентство Reuters. Ранее...
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