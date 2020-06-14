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В индустриальном парке «Великий камень» наладят выпуск электросамокатов
Источник материала: Партизан
В индустриальном парке «Великий камень» будут производить электросамокаты и станции подзарядки для них. Такую информацию корреспонденту агентства
Накануне «Великом камне» была зарегистрирована компания-резидент, которая и будет заниматься производством мобильного средства передвижения.
Отличие этих электросамокатов — в увеличенной по сравнению с существующими аналогами возможностью преодоления дистанции без дополнительной подзарядки. Они смогут проезжать до 100 км.
Также компания займется разработкой программного обеспечения для шеринга электросамокатов.
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В индустриальном парке «Великий камень» будут производить электросамокаты и станции подзарядки для них. Такую информацию корреспонденту...
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