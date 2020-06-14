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Месси сбрил бороду и сменил имидж
Источник материала: Партизан
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж.
Узнаете?
32-летний аргентинец вышел на матч 28-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0, второй тайм) без бороды и с новой прической.
Месси отдал в этой игре два голевых паса. У него 33 (19+14) очка по системе «гол+пас» в 23 матчах чемпионата Испании в этом сезоне.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж.
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