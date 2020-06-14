Месси сбрил бороду и сменил имидж

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32-летний аргентинец вышел на матч 28-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0, второй тайм) без бороды и с новой прической.





Месси отдал в этой игре два голевых паса. У него 33 (19+14) очка по системе «гол+пас» в 23 матчах чемпионата Испании в этом сезоне.