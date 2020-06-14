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Месси сбрил бороду и сменил имидж

14.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж.


Узнаете?

32-летний аргентинец вышел на матч 28-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0, второй тайм) без бороды и с новой прической.

Месси отдал в этой игре два голевых паса. У него 33 (19+14) очка по системе «гол+пас» в 23 матчах чемпионата Испании в этом сезоне.
 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж.
 
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