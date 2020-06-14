ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти все магазины "Магия" закрыты: в реестре осталось только три

14.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сеть магазинов бытовой химии «Магия» продолжает сворачивать свою деятельность.




 На данный момент в Торговом реестре остались только 3 магазина: в Витебске, Гомеле и пригороде Минска, записанные на компанию «Розничный стандарт», которая оперировала проектом.

Напомним, что «Розничный стандарт» связан с компанией «Евроторг». В 2019 году источник Office Life сообщил, что «Евроторг» намерен ликвидировать сеть «Магия». Позже это подтвердил гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков.

В мае стало известно, что бренд «Магия» сохранят, переведя его в сегмент интернет-торговли.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть магазинов бытовой химии «Магия» продолжает сворачивать свою деятельность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Для тех, кто пожалел: Инициатива Бабарико создала инструмент для желающих отозвать свою подпись
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика