Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США

Источник материала: ОНТ

На таможне в Тихуане (Нижняя Калифорния, Мексика) на границе с США была конфискована крупная партия наркотиков. По оценке налоговой службы Мексики, стоимость конфискованных веществ составляет порядка $3,5 млн, передает ТАСС.

Нелегальный груз обнаружили при досмотре с использованием рентгеновского аппарата. Были изъяты 565 кг метамфетаминов и 3 607 кг марихуаны.

Информации о задержании контрабандистов нет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram