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Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США
Источник материала: ОНТ
На таможне в Тихуане (Нижняя Калифорния, Мексика) на границе с США была конфискована крупная партия наркотиков. По оценке налоговой службы Мексики, стоимость конфискованных веществ составляет порядка $3,5 млн,
Нелегальный груз обнаружили при досмотре с использованием рентгеновского аппарата. Были изъяты 565 кг метамфетаминов и 3 607 кг марихуаны.
Информации о задержании контрабандистов нет.
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На таможне в Тихуане (Нижняя Калифорния, Мексика) на границе с США была конфискована крупная партия наркотиков. По оценке налоговой службы Мексики, стоимость...
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