ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США

14.06.2020 11:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США

На таможне в Тихуане (Нижняя Калифорния, Мексика) на границе с США была конфискована крупная партия наркотиков. По оценке налоговой службы Мексики, стоимость конфискованных веществ составляет порядка $3,5 млн, передает ТАСС.

Нелегальный груз обнаружили при досмотре с использованием рентгеновского аппарата. Были изъяты 565 кг метамфетаминов и 3 607 кг марихуаны.

Информации о задержании контрабандистов нет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На таможне в Тихуане (Нижняя Калифорния, Мексика) на границе с США была конфискована крупная партия наркотиков. По оценке налоговой службы Мексики, стоимость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аграрные вузы Беларуси увеличат набор на несколько специальностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика