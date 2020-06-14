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Аграрные вузы Беларуси увеличат набор на несколько специальностей

14.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аграрные вузы страны в текущем году намерены увеличить набор на некоторые специальности.

Так, в 2020 году первокурсниками аграрных вузов станут 2843 абитуриента, 2321 из них — бюджетники. Об этом рассказал начальник главного управления образования, науки и кадров Минсельхозпрода Владимир Самсонович.

Каждый год с учетом потребности организаций отрасли в специалистах пересматриваются контрольные цифры приема. На наиболее востребованные — набор увеличивается, на менее востребованные — сокращается. Так, в 2020 году на 100 мест увеличен прием на дневную форму обучения за счет средств бюджета на специальность «ветеринарная медицина». По специальности «зоотехния» количество мест увеличено на 50.

Кроме этого, на условиях целевой подготовки намерены зачислить 1292 человека, что составляет порядка 55% от всего числа «целевиков», которые поступят в 42 государственных вуза Беларуси.

Надо отметить, что аграрные вузы страны начнут прием документов на дневную форму обучения с 25 по 31 июля нынешнего года. Вступительные испытания будут проходить в период с 1 по 7 августа.
 
 
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Аграрные вузы страны в текущем году намерены увеличить набор на некоторые специальности.
 
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