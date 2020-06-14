Библиотека на «удалёнке»: что сейчас читают брестчане?

Источник материала: Виртуальный Брест

Два месяца назад Брестская областная библиотека имени М. Горького в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации запустила проект «Библиотека без границ». Слоган проекта – «Оставайтесь дома! Читайте дома!».





Прежде всего речь идет об электронной «ЛитРес: Библиотеке» с фондом свыше 500 тысяч лицензионных электронных и аудиокниг, абонентом которой является Брестская областная библиотека. Ее читателям достаточно лишь зарегистрироваться на сайте электронной библиотеки и можно бесплатно читать актуальные новинки художественной, научно-популярной, мемуарной литературы в электронном формате на своем мобильном устройстве или компьютере. Из 1200 электронных и аудиокниг, приобретенных областной библиотекой, половину составляет популярная нехудожественная литература, или нон-фикшн.

– Доля нехудожественной литературы, запрашиваемой читателями, в последнее время заметно растет, – рассказала заместитель директора по социокультурной и информационной работе областной библиотеки имени М. Горького Лариса Веремчук. – Превалируют такие авторы, как Михаил Лабковский, Юваль Ной Харари. Людям интересны книги и материалы о последних достижениях в разных направлениях науки. Повышенным спросом пользуется переводная литература. Наиболее популярны среди читателей книги по психологии, саморазвитию, а также по воспитанию детей.

Библиотека подписана на ряд специализированных ресурсов, в том числе образовательных. Спрос на подобную литературу повышается во время сессий студентов и учащихся.

Кроме того, библиотека имени М. Горького предлагает своим читателям дополнительные бесплатные услуги. Например, по телефону можно продлить срок пользования литературой, взятой на абонемент, а также есть возможность по телефону узнать о наличии той или иной книги. Для этого можно использовать электронный каталог, который доступен круглосуточно, или воспользоваться услугами виртуальной службы «Спроси библиотекаря». По предварительной записи библиотекари могут сделать тематический подбор литературы к определенным времени и дате. В читальном зале текущих периодических изданий можно заказать копии статей из газет и журналов на электронную почту. Для читателей с инвалидностью и для тех, кто находится в сложных жизненных ситуациях, возможна доставка книг на дом.

– Нельзя сказать, что посетителей библиотеки сейчас стало намного меньше, их немало в абонементском отделе, – продолжает Лариса Эдуардовна. – Мы, в свою очередь, призываем людей по возможности пользоваться удаленными услугами и подчеркиваем, что они бесплатные.

На сайте областной библиотеки есть еще один полезный проект под названием «Нотариус оnline». Он, по словам руководства библиотеки, в последнее время особенно пользуется популярностью.

Проект организован областной библиотекой и Брестской областной нотариальной палатой Белорусской нотариальной палаты в рамках совместной работы с Публичными центрами правовой информации Брестской области. Создан он для повышения правовой культуры и грамотности населения, доступности получения консультации нотариуса, оперативного информирования об изменениях законодательства по вопросам нотариальной деятельности. На вопросы отвечают нотариусы Брестского нотариального округа. Также в этом разделе оперативно обновляются наиболее актуальные вопросы и ответы.

Как рассказали в областной библиотеке, успехом пользуется видеопроект отдела литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки имени М. Горького «Книги… без границ!». Напомним, это дистанционные встречи библиотекарей с читателями и чтение вслух лучших книг современных белорусских и зарубежных авторов. Ссылки на видео можно найти на сайте библиотеки.

– Соответственно времени меняются читательские предпочтения и формы работы библиотечной системы. Несмотря ни на что, люди читают и довольно много, – резюмировала Лариса Веремчук.