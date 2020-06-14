ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Библиотека на «удалёнке»: что сейчас читают брестчане?

14.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Два месяца назад Брестская областная библиотека имени М. Горького в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации запустила проект «Библиотека без границ». Слоган проекта – «Оставайтесь дома! Читайте дома!».

Библиотека на «удалёнке»: что сейчас читают брестчане?

Прежде всего речь идет об электронной «ЛитРес: Библиотеке» с фондом свыше 500 тысяч лицензионных электронных и аудиокниг, абонентом которой является Брестская областная библиотека. Ее читателям достаточно лишь зарегистрироваться на сайте электронной библиотеки и можно бесплатно читать актуальные новинки художественной, научно-популярной, мемуарной литературы в электронном формате на своем мобильном устройстве или компьютере. Из 1200 электронных и аудиокниг, приобретенных областной библиотекой, половину составляет популярная нехудожественная литература, или нон-фикшн.

– Доля нехудожественной литературы, запрашиваемой читателями, в последнее время заметно растет, – рассказала заместитель директора по социокультурной и информационной работе областной библиотеки имени М. Горького Лариса Веремчук. – Превалируют такие авторы, как Михаил Лабковский, Юваль Ной Харари. Людям интересны книги и материалы о последних достижениях в разных направлениях науки. Повышенным спросом пользуется переводная литература. Наиболее популярны среди читателей книги по психологии, саморазвитию, а также по воспитанию детей.

Библиотека подписана на ряд специализированных ресурсов, в том числе образовательных. Спрос на подобную литературу повышается во время сессий студентов и учащихся.

Кроме того, библиотека имени М. Горького предлагает своим читателям дополнительные бесплатные услуги. Например, по телефону можно продлить срок пользования литературой, взятой на абонемент, а также есть возможность по телефону узнать о наличии той или иной книги. Для этого можно использовать электронный каталог, который доступен круглосуточно, или воспользоваться услугами виртуальной службы «Спроси библиотекаря». По предварительной записи библиотекари могут сделать тематический подбор литературы к определенным времени и дате. В читальном зале текущих периодических изданий можно заказать копии статей из газет и журналов на электронную почту. Для читателей с инвалидностью и для тех, кто находится в сложных жизненных ситуациях, возможна доставка книг на дом.

– Нельзя сказать, что посетителей библиотеки сейчас стало намного меньше, их немало в абонементском отделе, – продолжает Лариса Эдуардовна. – Мы, в свою очередь, призываем людей по возможности пользоваться удаленными услугами и подчеркиваем, что они бесплатные.

На сайте областной библиотеки есть еще один полезный проект под названием «Нотариус оnline». Он, по словам руководства библиотеки, в последнее время особенно пользуется популярностью.

Проект организован областной библиотекой и Брестской областной нотариальной палатой Белорусской нотариальной палаты в рамках совместной работы с Публичными центрами правовой информации Брестской области. Создан он для повышения правовой культуры и грамотности населения, доступности получения консультации нотариуса, оперативного информирования об изменениях законодательства по вопросам нотариальной деятельности. На вопросы отвечают нотариусы Брестского нотариального округа. Также в этом разделе оперативно обновляются наиболее актуальные вопросы и ответы.

Как рассказали в областной библиотеке, успехом пользуется видеопроект отдела литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки имени М. Горького «Книги… без границ!». Напомним, это дистанционные встречи библиотекарей с читателями и чтение вслух лучших книг современных белорусских и зарубежных авторов. Ссылки на видео можно найти на сайте библиотеки.

– Соответственно времени меняются читательские предпочтения и формы работы библиотечной системы. Несмотря ни на что, люди читают и довольно много, – резюмировала Лариса Веремчук.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Два месяца назад Брестская областная библиотека имени М. Горького в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации запустила проект «Библиотека без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спокойное воскресенье. Что происходит с пикетами на Комаровке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика