ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников

14.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Обстоятельства ДТП выясняются. Информация будет дополнена.

На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников

ДТП произошло 14 июня 2020 года на трассе М10.

На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников

Очевидец: - Направление М10 в сторону Лунинца, не доезжая до поворота на Вяз. На ходу въехал. Дорога скользкая. Дорожники кладут асфальт.

На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников

На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников

На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников
На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников

На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Обстоятельства ДТП выясняются. Информация будет дополнена. ДТП произошло 14 июня 2020 года на трассе М10. Очевидец: -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спокойное воскресенье. Что происходит с пикетами на Комаровке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика