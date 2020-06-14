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На трассе М10 автомобиль влетел под МАЗ дорожников
14.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Обстоятельства ДТП выясняются. Информация будет дополнена.
ДТП произошло 14 июня 2020 года на трассе М10.
Очевидец: - Направление М10 в сторону Лунинца, не доезжая до поворота на Вяз. На ходу въехал. Дорога скользкая. Дорожники кладут асфальт.
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