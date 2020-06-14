Американец разрезал мечом 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: ОНТ

Дэвид Раш из Айдахо (США) установил очередной рекорд, который внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Американец за одну минуту разрезал самурайским мечом 65 киви. При этом он балансировал на фитболе, уточняет ТАСС.



Помощник бросал в сторону Раша фрукты. Дэвид разрезал их на лету острием меча.

Дэвид Раш установил уже свыше 150 достижений. После регистрации нового рекорда американец заявил, что каждый человек может достичь очень многого, если поверит в себя.

Раш устанавливает свои рекорды для популяризации естествоведческих наук.

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