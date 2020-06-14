|
Американец разрезал мечом 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Источник материала: ОНТ
Дэвид Раш из Айдахо (США) установил очередной рекорд, который внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Американец за одну минуту разрезал самурайским мечом 65 киви. При этом он балансировал на фитболе,
Дэвид Раш установил уже свыше 150 достижений. После регистрации нового рекорда американец заявил, что каждый человек может достичь очень многого, если поверит в себя.
Раш устанавливает свои рекорды для популяризации естествоведческих наук.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дэвид Раш из Айдахо (США) установил очередной рекорд, который внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Американец за одну минуту разрезал самурайским мечом 65 киви. При...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)