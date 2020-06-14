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Американец разрезал мечом 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса

14.06.2020 14:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американец разрезал мечом 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Дэвид Раш из Айдахо (США) установил очередной рекорд, который внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Американец за одну минуту разрезал самурайским мечом 65 киви. При этом он балансировал на фитболе, уточняет ТАСС.


Помощник бросал в сторону Раша фрукты. Дэвид разрезал их на лету острием меча.

Дэвид Раш установил уже свыше 150 достижений. После регистрации нового рекорда американец заявил, что каждый человек может достичь очень многого, если поверит в себя.

Раш устанавливает свои рекорды для популяризации естествоведческих наук.

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Дэвид Раш из Айдахо (США) установил очередной рекорд, который внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Американец за одну минуту разрезал самурайским мечом 65 киви. При...
 
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