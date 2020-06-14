Прямые линии в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





15 июня с 11.00 до 12.00 начальник Вороновского района электрических сетей Андрей Александрович Конон по тел. 2-14-90 проведет прямую линию ко «Дню предпринимателя» в части разъяснения норм законодательства по технологи-ческому присоединению электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к электри-ческим сетям по принципу «одно окно».

15 июня с 8.30 до 9.30 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Бели-кова по телефону 4-39-17 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания населения.

18 июня с 10.00 до 12.00 начальник Вороновского район-ного отдела Следственного комитета Алексей Александрович Кашлей по телефону 2-02-41 проведет прямую линию.

Граждане могут задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета, в том числе связанные с расследованием преступлений, профессиональной деятельностью органов предва-рительного расследования.