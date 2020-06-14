Эксперт: что нельзя делать при получении кредита

Источник материала: ОНТ

Что не стоит делать при желании получить кредит в банке, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в интервью агентству « Прайм ».

Михаил Зельцер утверждает, что самое главное – это положительная кредитная история, о которой нужно заботиться с самого начала.

Не следует сообщать банку ложную информацию о месте работы и об уровне доходов, так как эти данные проверяются в первую очередь. Также сотрудники банка могут проверить клиента в социальных сетях, на форумах и собственных страницах, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы там не было компрометирующей информации.

Фото: БЕЛТА

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