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Эксперт: что нельзя делать при получении кредита
Источник материала: ОНТ
Что не стоит делать при желании получить кредит в банке, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в интервью агентству «
Михаил Зельцер утверждает, что самое главное – это положительная кредитная история, о которой нужно заботиться с самого начала.
Не следует сообщать банку ложную информацию о месте работы и об уровне доходов, так как эти данные проверяются в первую очередь. Также сотрудники банка могут проверить клиента в социальных сетях, на форумах и собственных страницах, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы там не было компрометирующей информации.
Фото: БЕЛТА
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Что не стоит делать при желании получить кредит в банке, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в интервью агентству «Прайм». Михаил...
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