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НАН объявила набор в докторантуру и аспирантуру

14.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Национальной академии наук объявлен набор в докторантуру и аспирантуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

НАН объявила набор в докторантуру и аспирантуру

Прием в докторантуру и аспирантуру НАН пройдет с 1 августа по 30 сентября 2020 года. Вступительные экзамены будут организованы с 5 по 9 октября.

С более подробной информацией о порядке приема можно ознакомиться на сайте НАН. Также можно обратиться непосредственно в научные организации или в отдел аспирантуры и докторантуры академии по телефонам 8 (017) 280 14 75, 280 00 64.

Источник: БелТА

 
 
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В Национальной академии наук объявлен набор в докторантуру и аспирантуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН. Прием в докторантуру и аспирантуру
 
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