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Фотофакт. К посольству Беларуси в Вашингтоне принесли тапки
Источник материала: Партизан
Акция солидарности с задержанными в ходе президентской кампании в Беларуси прошла 12 июня у белорусского посольства в Вашингтоне.
Акция солидарности с задержанными в ходе президентской кампании в Беларуси прошла 12 июня у белорусского посольства в Вашингтоне.
По окончании акции участники оставили тапки у входа в здание посольства. Напомним, что именно тапок стал символом протеста на этих президентских выборах.
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Акция солидарности с задержанными в ходе президентской кампании в Беларуси прошла 12 июня у белорусского посольства в Вашингтоне.
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