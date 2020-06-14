Фотофакт. К посольству Беларуси в Вашингтоне принесли тапки













Акция солидарности с задержанными в ходе президентской кампании в Беларуси прошла 12 июня у белорусского посольства в Вашингтоне.









По окончании акции участники оставили тапки у входа в здание посольства. Напомним, что именно тапок стал символом протеста на этих президентских выборах.