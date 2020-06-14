Источник материала: Новости Волковыска

Лекарство для диабетиков «Метфогамма» на основе вещества метформин изымают из аптек Беларуси. В нём обнаружили примесь канцерогенных веществ.

Речь идет о двух препаратах немецкого производства – «Метфогамма 850» и «Метфогамма 1000», применяемыми диабетиками.

В этих лекарствах обнаружена примесь N-нитрозодиметиламин (NDMA) – вероятный канцероген.

Как сообщили в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении, примесь была обнаружена в этих препаратах производителем.

В обоих изъятых лекарствах используется вещество метформин. Впрочем, аналоги препаратов есть – поэтому пациенты должны обсудить замену лекарства на продукцию других производителей со своими лечащими врачами.

Решение об изъятии препарата из продажи в аптеках подписала замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Наталья Жукова.