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В Гонконге произошла авария на химпредприятии
Источник материала: ОНТ
14 июня в Гонконге на предприятии по переработке химических отходов произошло частичное обрушение конструкций. В результате были травмированы не менее 10 человек,
Авария произошла на правительственном химпредприятии, которое перерабатывает до 100 тысяч тонн отходов в год. Врачи расценивают состояние двоих пострадавших как критическое.
К месту инцидента прибыли спасатели. Четверых человек освободили из-под завалов.
Проводится оценка угрозы экологической безопасности.
Фото: South China Morning Post / Sam Tsang
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14 июня в Гонконге на предприятии по переработке химических отходов произошло частичное обрушение конструкций. В результате были травмированы не менее 10 человек,...
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