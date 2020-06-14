В Гонконге произошла авария на химпредприятии

Источник материала: ОНТ

14 июня в Гонконге на предприятии по переработке химических отходов произошло частичное обрушение конструкций. В результате были травмированы не менее 10 человек, информирует South China Morning Post.

Авария произошла на правительственном химпредприятии, которое перерабатывает до 100 тысяч тонн отходов в год. Врачи расценивают состояние двоих пострадавших как критическое.

К месту инцидента прибыли спасатели. Четверых человек освободили из-под завалов.

Проводится оценка угрозы экологической безопасности.

Фото: South China Morning Post / Sam Tsang

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